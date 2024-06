Lengenfeld - Ein Hund und sein Besitzer sind am Dienstagnachmittag im sächsischen Vogtlandkreis von einem Auto angefahren worden. Ein 79-jähriger Autofahrer ist mit seinem Auto auf der Stangengrüner Straße in Lengenfeld unterwegs gewesen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, als plötzlich ein Hund auf die Straße rannte, dicht gefolgt von seinem Besitzer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 25-jährige Hundebesitzer sei dabei schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit. Der Hund blieb unverletzt.