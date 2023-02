Buchholz - Ein Autofahrer hat im Landkreis Harburg einen Hund überfahren und ist ohne anzuhalten weitergefahren. Der Zwergspitz wurde dabei getötet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach war eine 32-Jährige am Montag mit zwei Hunden unterwegs - der Zwergspitz war nicht angeleint, der zweite schon. Die Frau wollte an einem Fußgängerüberweg in Buchholz eine Straße überqueren. Als sie am Bordstein hielt und nach rechts zum angeleinten Hund schaute, wurde der freilaufende Hund von einem Auto erfasst und getötet. Die 32-Jährige erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben.