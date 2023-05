Hildesheim - Hundehalter und Anwohner haben am Freitagabend mit Rasierklingenschneiden präparierte Trockenfutterstücke in der Oststadt in Hildesheim gefunden. Die Klingen waren in vermeintlichen „Leckerli“ versteckt, die Unbekannte mutmaßlich auf der Straße ausgelegt hatten, wie die Polizei mitteilte. Sie riet Tierhaltern zu erhöhter Vorsicht und empfahl, Hunden Maulkörbe anzulegen. Nach Angaben eines Passanten mussten bereits zwei Hunde, die die Futterstücke gefressen hatten, in die Tierklinik gebracht werden.