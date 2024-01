Hundebesitzer nach Zusammenstoß in Hermsdorf in Lebensgefahr

Hermsdorf - Ein Hundebesitzer ist in Hermsdorf (Saale-Holzland-Kreis) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 73-Jährige kam nach dem Zusammenstoß am Montagmorgen mit diversen Brüchen sowie Nacken- und Kopfverletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Patient befindet sich demnach fortwährend in einem lebensbedrohlichen Zustand.

Laut Polizei wollte der Mann mit seinem Hund in der Dunkelheit des Montagmorgens eine Straße überqueren. Trotz einer von der Autofahrerin unmittelbar eingeleiteten Gefahrenbremsung wurde der Mann angefahren. Der Hundebesitzer wurde gegen die Windschutzscheibe und auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Der Hund des Verunfallten blieb beim Zusammenstoß unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.