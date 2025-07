Hunderte Abiturienten in Brandenburg mit 1,0

Viele Schülerinnen und Schüler in Brandenburg erhalten ihre Abiturzeugnisse. (Symbolbild)

Potsdam - Es ist geschafft: Rund 9.200 Schülerinnen und Schüler in Brandenburg haben ihre Abiturprüfungen bestanden. Etwa 560 Schülerinnen und Schüler fielen durch, wie das Bildungsministerium mitteilte. Damit liegt das Verhältnis in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Knapp 340 erhielten ein Abitur mit dem Bestnotenschnitt 1,0 - das waren verhältnismäßig etwas weniger als 2024.

Insgesamt lag der Notendurchschnitt den Angaben nach, wie auch in den beiden Jahren zuvor, bei 2,2. „Ich gratuliere allen Abiturientinnen und Abiturienten“, sagte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD). „Ich hoffe, dass viele von Ihnen hierbleiben. In Brandenburg lässt es sich gut leben und arbeiten. Halten Sie Ihre Schulzeit in guter Erinnerung!“

Das Ministerium erfasste die Daten nach eigenen Angaben am 10. Juli und weist darauf hin, dass es noch zu geringfügigen Änderungen kommen könnte.