Ein Blatt Papier mit der Aufschrift "Nein zum Heim!!" hängt an einem Auto bei eines Autocorso durch die Innenstadt.

Gera - An Protesten aus dem rechten Spektrum gegen die geplante Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Wismut-Krankenhaus Gera haben sich am Samstag Hunderte Menschen beteiligt. Bei einer von einem bekannten Geraer Rechtsextremisten organisierten Kundgebung lag die Teilnehmerzahl nach Polizeiangaben im hohen dreistelligen Bereich. Außerdem fuhren bei einem Autokorso 73 Fahrzeuge mit etwa 150 Insassen durch die Stadt, wie eine Polizeisprecherin sagte. An einer Gegenkundgebung für Solidarität und Menschenwürde beteiligten sich laut Polizei 60 Menschen.

Zur Entlastung der häufig überfüllten Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl hatte die Landesregierung kürzlich beschlossen, im ehemaligen Wismut-Krankenhaus Gera Plätze für 200 Geflüchtete zu schaffen. Die einstige Klinik hatte bereits zwischen 2015 und 2017 als Unterkunft für Asylsuchende gedient. Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) hatte im Vorfeld der Demonstration gesagt, die teils aufgeheizte Stimmung wegen des Flüchtlingsheims bereite ihm Bauchschmerzen.