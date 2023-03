Ein Demonstrant steht mit einem Signalhorn am Hauptbahnhof in Bremen.

Hannover/Bremen - Am Streiktag im Verkehr haben sich Hunderte Menschen in Niedersachsen und Bremen an Demonstrationen der Gewerkschaften beteiligt. In Hannover schlossen sich nach ersten Polizeiangaben am Montagvormittag mehrere Hundert Menschen einer Aktion der Gewerkschaft Verdi an. Ein Demozug der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zählte vor der gemeinsamen Abschlusskundgebung demnach knapp 200 Teilnehmer. Besondere Vorkommnisse gab es laut Polizei zunächst nicht.

In Bremen gab es der Polizei zufolge zwei Demorouten von Verdi. Ein Demozug, der am Flughafen begann, zählte demnach rund 1500 Teilnehmer, ein weiterer, der am Hauptbahnhof begann, etwa 280. Auch dort war die Situation vor der Abschlusskundgebung ruhig.