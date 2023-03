Potsdam - Mit einer Fahrradsternfahrt und einem Demonstrationszug haben mehr als 500 meist junge Menschen in der Potsdamer Innenstadt für eine Verkehrswende und einen schnellen Kohleausstieg in der Lausitz demonstriert. Notwendig seien eine Abkehr vom Auto und ein deutlicher Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, sagte die Sprecherin der Klimaschutzgruppe Fridays for Future in Potsdam, Eva Städele, am Freitag. Weitere Demonstrationen gab es in unter anderem in Eberswalde, Cottbus und Frankfurt (Oder).

Die Demonstrationen in Brandenburg waren Teil des bundes- und weltweiten Klimastreiks der Bewegung. Einige Teilnehmer schleppten im Potsdamer Demonstrationszug große Holzrahmen mit, die zeigen sollten, wie viel Platz ein Auto in der Stadt einnimmt. „Wir müssen auf die Straße gehen, weil Bundesverkehrsminister Volker Wissing nichts für eine Verkehrswende unternimmt, sondern im Gegenteil weitere Autobahnen bauen will“, sagte Städele zum Auftakt der Demonstration.