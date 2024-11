Förderprogramme sollen Geflüchtete ohne Bleiberecht zur Rückkehr in ihre Heimat ermuntern. Die Zahl der Rückkehrer ist in Sachsen zuletzt gestiegen.

Fast 600 Flüchtlinge sind bis Ende Oktober freiwillig aus Sachsen in ihre Heimat zurückgekehrt - mit finanzieller Unterstützung. (Symbolbild)

Chemnitz - 592 Flüchtlinge in Sachsen sind in den ersten zehn Monaten dieses Jahres mit finanzieller Unterstützung freiwillig in ihr Herkunftsland zurückgekehrt. Das waren 115 mehr als im Vorjahreszeitraum. Bundesweit verließen 8.263 Geflüchtete auf diese Weise Deutschland, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der AfD im Bundestag hervorgeht.

Die Kosten dafür beliefen sich demnach auf knapp 8,23 Millionen Euro. Die Ausgaben werden den Angaben nach vom Europäischen Asyl- und Migrationsfonds AMIF bezuschusst, der Eigenanteil von Bund und Ländern beträgt jeweils fünf Prozent.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterstützt Rückkehrer mit verschiedenen Programmen. Dabei geht es nicht nur um die Übernahme von Reisekosten, sondern auch um Starthilfe für einen Neuanfang und die Reintegration im Herkunftsland.