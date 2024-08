Hunderte Gegendemonstranten bei AfD Wahlkampf in Gotha

Gotha - Anlässlich einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Gotha haben sich Hunderte Gegendemonstranten versammelt. Die Versammlung und die Gegendemonstration seien friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. In der Spitze seien zwischen 500 und 600 Teilnehmer bei der von den Veranstaltern als „Sommerfest“ bezeichneten AfD-Veranstaltung gewesen. Auf etwa 300 schätzte die Polizei die Zahl der Gegendemonstranten.

Der Landesverfassungsschutz stuft die Thüringer AfD als gesichert rechtsextremistisch ein und beobachtet diese. Bei einer Rede kritisierte der Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 1. September, Björn Höcke, unter anderem die Politik der Bundesregierung in der Corona-Pandemie. „Das war der Wille einer irregeleiteten, fehlgeleiteten, durchgeknallten politischen Führung dieser Republik“, so Höcke. Während seiner Rede waren immer wieder laute Pfiffe und „Nazis raus!“-Rufe seitens der Gegendemonstranten zu hören.