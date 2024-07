Dresden - Bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden sind am Sonntagabend mehr als 300 Liebesbriefe geschrieben worden. Die Veranstalter sprachen in einer Mitteilung von einer „einzigartigen Premiere“ und einer „überwältigenden Resonanz“ für die besondere Aktion zur Premiere des Films „Liebesbriefe aus Nizza“.

An extra eingerichteten Schreibstationen lagen Briefpapier und Umschläge bereit, die vielfach genutzt wurden. Eine 20-Jährige aus Radebeul stellte einen kleinen Rekord auf, hieß es. Sie verfasste und verschickte elf Herzensgrüße, an Geschwister, Großeltern, Freunde und ein Patenkind.