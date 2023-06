Elstra - Zwei Männer haben sich am Freitagabend an der Zapfsäule einer firmeneigenen Tankstelle in Elstra (Landkreis Bautzen) bedient. Sie füllten rund 350 Liter Diesel in mitgebrachte Kanister und Behältnisse, wie die zuständige Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte. „Die verstauten sie in ihren Fahrzeugen“, sagte ein Sprecher. Ein Angestellter bemerkte das und rief die Polizei, die die zwei 43 und 45 Jahre Tatverdächtigen noch auf dem Betriebsgelände stellte. Gegen die beiden Männer wird ermittelt.