Das Datum der Demonstrationen für Demokratie am Samstag in Thüringen war nicht zufällig gewählt. Am Sonntag sind Kommunalwahlen.

Erfurt - Bei Demonstrationen für ein weltoffenes Thüringen und gegen Rechtsextremismus sind am Samstag landesweit Hunderte Menschen auf die Straße gegangen. Allein in Erfurt beteiligten sich am Tag vor den Kommunalwahlen etwa 1000 Menschen unter dem Motto „Demokratie verteidigen“ an einer Demonstration, wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. In Greiz waren es rund 280 Demonstrierende, in Nordhausen etwa 250 und in Meiningen knapp 200. Laut Polizei verliefen die Aktionen friedlich.

Auch Parteien und Gruppierungen nutzten den Samstag, um vor dem Wahlsonntag an Infoständen und in Bürgergesprächen nochmals um Stimmen zu werben. In Thüringen stehen am Sonntag Wahlen zu 17 Kreistagen, fünf Stadträten kreisfreier Städte und zu weiteren 600 Stadt- und Gemeinderäten an. In 13 Landkreisen werden außerdem Landräte direkt gewählt, in 94 Städten außerdem Bürgermeister und Oberbürgermeister. Zudem stehen in mehr als 1000 Ortsteilen und Ortschaften Bürgermeisterwahlen an.

Mit Spannung wird das Abschneiden der in Thüringen vom Landesverfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuften AfD erwartet.