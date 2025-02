Die Sorge vor einem Rechtsruck nach der Bundestagswahl treibt viele Menschen um. In Bremen gingen erneut Hunderte auf die Straße.

Das Bündnis „Laut gegen rechts“ will ein Zeichen nach der Bundestagswahl setzen.

Bremen - Nach der Bundestagswahl sind Hunderte Menschen in Bremen am Abend trotz Regens gegen rechts auf die Straße gegangen. Die Polizei ging von rund 700 Demonstrantinnen und Demonstranten aus, die Versammlungsleitung sprach von etwa 3.000 Menschen.

Die Kundgebung auf dem Domshof wurde von dem Bremer Bündnis „Laut gegen rechts“ organisiert und stand unter dem Motto „Zusammen stabil, wir bleiben laut!“.

Mit Musik, Lichtern und Plakaten mit Aufschriften wie „Demokratie hat keine Alternative“ und „Keine Koalition mit der AfD“ setzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zeichen gegen den drohenden Rechtsruck. „Gestern war Bundestagswahl. Wir haben es geahnt, viele haben es befürchtet - und doch tut es verdammt weh: Eine rechtsextremistische Partei ist zweitstärkste Kraft geworden“, sagte eine der Organisatorinnen. Umso wichtiger sei es nun, zusammenzuhalten und gegen rechts einzustehen.

Die Veranstalter hatten im Vorfeld rund 10.000 Menschen erwartet. Wegen des schlechten Wetters seien es am Ende deutlich weniger Teilnehmende gewesen, vermutete das Bündnis. Die Initiative hatte auch am 8. Februar zu einer Kundgebung in Bremen aufgerufen, damals versammelten sich laut Polizei mehr als 35.000 Menschen.