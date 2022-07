Hunderte Pilgerinnen und Pilger auf dem Weg nach Telgte

Osnabrück - Hunderte Pilgerinnen und Pilger haben sich auf den Weg von Osnabrück nach Telgte im Münsterland gemacht. Die Männer und Frauen sprachen am Samstag auf dem Weg Gebete und sangen Lieder - an der Spitze der Pilgergruppe wurde ein Kreuz getragen. Die Gläubigen starteten bereits um 3.00 Uhr früh und wollten gegen 15.45 Uhr in dem Marienwallfahrtsort ankommen. In diesem Jahr findet die katholische Wallfahrt bereits zum 170. Mal statt. In den beiden vergangenen Jahren war sie wegen der Corona-Auflagen nur Einzelpersonen und Kleinstgruppen möglich.

In den vergangenen Jahren seien auch immer mehr Teilnehmer aus anderen Regionen Deutschlands hinzugekommen, sagte der Technische Leiter der Wallfahrt, Karl-Heinz Schomaker, vor dem Start. Die Strecke ist rund 46 Kilometer lang.