Hunderte protestieren in Chemnitz gegen Partei Freie Sachsen

Ein Hubschrauber der Polizei fliegt in der Luft.

Chemnitz - Mehrere Hundert Menschen haben am Samstag in Chemnitz unter dem Motto „Alle zusammen gegen den Faschismus“ gegen einen Aufmarsch der rechtsextremen Partei Freie Sachsen demonstriert. Rund 400 Menschen beteiligten sich an der Protestaktion, wie die Polizei mitteilte.

Am Aufzug der Freien Sachsen sollen sich den Angaben zufolge ebenfalls etwa 400 Menschen beteiligt haben. Die beiden angemeldeten Demonstrationen verliefen laut Polizei ohne größere Vorkommnisse.

Demnach wollten die Freien Sachsen nach ihrer Kundgebung auf dem Neumarkt einmal um den Innenstadtring und wieder zurück zum Ausgangspunkt laufen.

Zwischenzeitlich sollen mehrere Menschen versucht haben, die Aktion der Freien Sachsen mit einer Sitzblockade zu blockieren. Die Blockade wurde nach Angaben der Polizei kurz darauf wieder aufgelöst.

Die Veranstalter der Gegendemonstration „Chemnitz Nazifrei“ schrieben auf der ehemals als Twitter bekannten Plattform X, dass es zwischenzeitlich zum Einsatz von Pfefferspray gekommen sei. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden.

Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz von Pfefferspray, zu möglichen Verletzten gab es keine Angaben.

Die Gegendemonstration startete auf dem Moritzhof und wurde unter anderem von den Parteien SPD und Die Linke, dem Kulturbündnis „Hand in Hand“, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Klimagruppe „Fridays for Future“ unterstützt.