Drei Gleichen - Ohne Schnee, dafür auf einem Golfplatz: Zur Schlittenhunde-Weltmeisterschaft in Mühlberg im Dezember rechnen die Veranstalter mit mehr als 700 Hunden und rund 200 Teilnehmern. „Das Rennen findet nicht auf Schnee, sondern - wie wir sagen - auf „Dreck“ statt“, sagte Sascha Mönch vom Schlittenhundesportclub Thüringen (SSCT) am Samstag. Der Weltverband WSA vergebe inzwischen auch Zertifikate für Wettbewerbe auf Boden, statt auf Schnee. „Das hat mit dem Klimawandel zu tun: Es wird immer schwieriger Schneerennen abzusichern.“ Wegen ausbleibenden Schneefalls mussten in der Vergangenheit immer wieder Wettbewerbe abgesagt werden, so Mönch.

Anders als bei Schneerennen kommen demnach beim „Dryland“ keine Schlitten und Ski zum Einsatz. Stattdessen würden beispielsweise spezielle Tretroller oder mehrrädrige Trainingswagen genutzt.

Der Thüringer Verein zählt etwa 70 Mitglieder. Er richtet die WSA Dryland World Championships vom 8. bis 12. Dezember auf einem Golfplatz im Drei Gleichen-Ortsteil Mühlberg (Landkreis Gotha) aus. Die Veranstalter erwarten neben deutschen, Teilnehmer aus etwa 20 Ländern - vor allem aus dem europäischen Ausland.

Diese würden größtenteils mit Wohnwagen anreisen. „Wenn sie mehrere Hunde mitbringen, haben sie in der Regel größere Transporter und Hundeboxen mit Stroh dabei, wo sich die Tiere einkuscheln können“, sagte Mönch. Bei den Hunden handle es sich um reinrassige Schlittenhunden wie Siberian Huskys oder Grönlandhunde. Auch ein Team aus Tierärzten werde dabei sein.