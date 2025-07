Beim Brand eines Schweinestalles in Melle verenden mehr als 500 Tiere. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Hunderte Schweine sterben bei Feuer in Stall

Vor allem Ferkel sind bei einem Feuer auf einem Bauernhof in Melle ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Melle - Beim Brand in einem Schweinestall sind in Melle bei Osnabrück mehrere hundert Tiere gestorben. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befanden sich rund 600 Schweine in dem Stall, darunter knapp 550 Ferkel. Davon konnten nur rund 20 Tiere gerettet werden, erklärte eine Polizeisprecherin.

Der Brand war am frühen Morgen von einem Zeugen bemerkt worden, der die Flammen bemerkte und sofort einen Notruf absetzte. Er warnte auch die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses, die sich dadurch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Als die Feuerwehr auf dem Bauernhof eintraf, habe das Stallgebäude bereits in Vollbrand gestanden, hieß es. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte zwar verhindert werden. Es wurde aber durch die Löscharbeiten so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist.

Der Gesamtschaden wird auf eine hohe sechsstellige Summe geschätzt. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. Die Polizei nahm dazu Ermittlungen auf.

Zuerst hatte es seitens der Polizei geheißen, dass auch das Wohnhaus in Flammen stand. Später korrigierte die Sprecherin diese Angaben.