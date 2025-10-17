Es ist ein harter Start ins Leben für einen Welpen: Immer wieder wird der kleine Hund über Stunden an einen Baum gebunden, sogar mit einer Flasche beworfen. Doch jetzt dürfte sich alles ändern.

Wilhelmshaven - Stundenlang an einen Baum angebunden und mit einer Flasche beworfen: Ein vernachlässigter und gequälter Hundewelpe in Wilhelmshaven sieht dank der Hilfe der Polizei einem besseren Schicksal entgegen. Am Donnerstagabend hätten die Beamten Hinweise zu dem jungen Hund auf einem Spielplatz erhalten, teilte die Polizei mit. Ein Kind bewarf das an einen Baum angebundene Tier mehrfach mit einer Flasche - was einer 31-Jährigen auffiel, die die Polizei verständigte.

Schließlich stellte sich heraus, dass der Welpe regelmäßig über mehrere Stunden unbeaufsichtigt an dem Baum angebunden wurde. Während des Einsatzes erschien der Halter des kleinen Hundes. Mit dessen Einverständnis übernahm die 31-Jährige den Welpen, um eine geeignete Obhut zu suchen.

Trotz der Vorgeschichte sei es kooperativ abgelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Der Halter habe der Frau den Impfpass und weitere Unterlagen des Hundes übergeben - für die Ummeldung. Geprüft werde nun, ob ein Verstoß vorliege, sagte der Sprecher. Das Kind samt Erziehungsberechtigten seien bekannt, mit ihnen hätten die Beamten ein Gespräch geführt.