Hildesheim - Eine Hündin ist vor einem Einkaufsmarkt in Hildesheim gestohlen worden. Die Besitzerin hatte den Jack Russell Terrier am Montag an einem Fahrradständer fest angebunden und war in den Markt gegangen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie rund 20 Minuten später zurückkam, war der Hund mitsamt der Leine verschwunden.

Bei der gestohlenen Hündin handelt es sich um einen weißen Jack Russell Terrier mit dunklen Flecken im Fell. Die Hündin ist 15 bis 16 Jahre alt. Am Halsband war eine graue Leine befestigt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und zum Aufenthaltsort der Hündin geben können.