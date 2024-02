Bremerhaven - Mit gleich zehn Gläsern Nuss-Nougat-Creme im Gepäck ist ein mutmaßlicher Ladendieb in Bremerhaven erwischt worden. Eine Mitarbeiterin eines Supermarkts habe den 33-Jährigen am Donnerstagnachmittag dabei beobachtet, wie er die Gläser in seinen Rucksack gesteckt habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Als er sie dann allerdings an der Kasse nicht herausholte, sprach sie ihn darauf an, wie es weiter hieß. Daraufhin habe er sie zur Seite gestoßen und sei davongelaufen. Die Frau versuchte demnach noch, ihn am Rucksack festzuhalten, stürzte allerdings und verletzte sich dabei leicht.

Der Mann wurde schließlich den Angaben zufolge im Ausgangsbereich des Ladens von mehreren Kunden gefasst, bis die Polizei dazukam. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.