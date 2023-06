Scheeßel - Musik, Campen, Sonne: Das Musik-Festival „Hurricane“ startet am Freitagnachmittag (15.00) in Scheeßel. Bis zum Sonntag sind 80 Konzerte auf vier Bühnen geplant. Für den ersten Abend wurden unter anderem Peter Fox, Billy Talent und Kraftklub angekündigt. Auf dem Festival erwarten die Organisatoren rund 78.000 Besucherinnen und Besucher. Einige Tickets sind an der Tageskasse noch erhältlich, wie der Konzertveranstalter FKP Scorpio mitteilte.

Am Donnerstagabend sollten die anreisenden Besucherinnen und Besucher bereits mit Konzerten im Warm-up-Programm in Stimmung gebracht werden. Die Hauptacts am Samstag sind Marteria, Casper und Muse. Das Rockmusik-Festival gehört wie sein Schwesterfestival „Southside“ in Neuhausen ob Eck zu den größten deutschen Open-Air-Festivals.