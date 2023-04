Magdeburg - Sachsen-Anhalts Digitalministerin Lydia Hüskens dringt auf mehr Automatisierungsprozesse in der Landesverwaltung. Es müssten alle Verwaltungsprozesse auf den Prüfstand gestellt werden, sagte die FDP-Politikerin am Freitag in einer Debatte über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Landtag. Man müsse schauen, wo Abläufe so organisiert werden könnten, dass kein Menschen mehr drauf schauen müsse.

Sachsen-Anhalt habe beispielsweise mit der technischen Umsetzung der bundesweiten Antragsplattform für die Energiepreispauschale für Studierende gezeigt, wie es gehen könne. Man habe etwas, wofür ansonsten 2000 Mitarbeiter einen Monat hätten arbeiten müssen, ohne Personal sichergestellt, sagte die Digitalministerin. „Wir müssen nach wie vor als Menschen entscheiden. Und dann können wir uns Technik zunutze machen, um unsere Arbeit zu verbessern.“