Magdeburg/Berlin - Sachsen-Anhalts FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens hat die Einigung der Ampel-Koalition auf Grundzüge eines künftigen Heizungsgesetzes begrüßt. „Der gefundene Kompromiss beweist, dass - auch hitzige - Debatten zu einem sinnvollen Ergebnis führen können“, teilte Hüskens am Mittwoch in Magdeburg mit. „Klar ist, es wird keine einseitige Verlagerung der Verantwortung auf die Bürger oder Eingriffe in die Eigentumsrechte geben.“

Hüskens, die in der schwarz-rot-gelben Landesregierung Ministerin für Infrastruktur und Digitalisierung ist, betonte, der Kompromiss sei ein starkes Signal für mehr Technologieoffenheit. „Jede Heizung muss erlaubt sein, die das Potenzial hat, klimaneutral betrieben zu werden.“ Die Bevölkerung habe erkannt, dass grundsätzliche Veränderungen notwendig seien. In Sachsen-Anhalt würden bei Neubauten schon heute überwiegend Wärmepumpen verbaut. „Allerdings dürfen wir uns nicht nur auf diese kleine Gruppe konzentrieren. Für viele Besitzer von Bestandsimmobilien und Mieter ist die Einigung ein wichtiges Signal!“, hob die Parteivorsitzende und Ministerin hervor.

Eine Spitzenrunde von SPD, Grünen und FDP hatte sich am Dienstag auf wesentliche Änderungen am ursprünglichen, vom Kabinett beschlossenen Entwurf zum Gebäudeenergiegesetz verständigt. So wurde ein wochenlanger Konflikt um das sogenannte Heizungsgesetz beendet. Der Gesetzentwurf wird nun erstmals am Donnerstag im Bundestag beraten. Er soll noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden, die am 7. Juli beginnt.

Nach dem Kompromiss sollen nun das Gebäudeenergiegesetz und ein Wärmeplanungsgesetz gekoppelt werden und beide zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Wer an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, muss sich keine Gedanken über den Einbau etwa einer Wärmepumpe mehr machen. Eine verpflichtende kommunale Wärmeplanung soll bis spätestens 2028 eingeführt werden. Solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt, sollen beim Heizungsaustausch auch noch Gasheizungen eingebaut werden dürfen - wenn diese auf Wasserstoff umrüstbar sind.