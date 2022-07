Berlin - Der Rechtswissenschaftler Ibrahim Kanalan ist Berlins neuer Staatssekretär für Justiz. Das teilte die Senatskanzlei am Dienstag mit. Kanalans Amtszeit beginnt zum 1. August. Damit folgt er auf Daniela Brückner, die nach Nordrhein-Westfalen gewechselt war. Die Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) hatte ihn für den Posten vorgeschlagen.

„Er kennt Berlin gut, war von 2012 bis 2015 auch Mitglied des Berliner Landesbeirates für Integrations- und Migrationsfragen, hat hier in Berlin sein Referendariat gemacht und in der Landesverwaltung gearbeitet“, sagte Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) zur Ernennung von Kanalan.

Zuletzt war Kanalan Vertretungsprofessor für Öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht an der Universität Würzburg. Er studierte Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin und habilitierte 2021 an der Universität Erlangen-Nürnberg. Geboren wurde Kanalan 1980 in der Türkei.