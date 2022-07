IdeenExpo soll Lust auf Technik machen: Weil ist begeistert

Besucher stehen bei der IdeenExpo in der Messe Hannover.

Hannover - Kurz vor den Sommerferien will die IdeenExpo den Forschergeist von Schülerinnen und Schülern entfachen und Lust auf Technik und Naturwissenschaften machen. Von Samstag bis zum 10. Juli verwandelt sich das Messegelände in Hannover in einen Erlebnispark mit 720 Mitmach-Exponaten. Es gibt 13 Themenbereiche - neu sind dieses Mal „Planet Nachhaltigkeit“ und „Faszination Weltraum“.

„Es ist eine wirklich ziemlich einzigartige Mischung aus Experiment und Lernen, von Anstößen für die Berufsfindung und vor allem jede Menge Spaß und Party“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bei einem Rundgang. Diese Mischung habe die IdeenExpo immer attraktiver gemacht. Sie sei ein Format der Zeit, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels.

Die IdeenExpo war 2007 als gemeinsame Initiative von Politik und Wirtschaft gegründet worden, um junge Menschen an die MINT-Fächer (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) heranzuführen. Für Unternehmen ist sie eine Chance, angesichts des Fachkräftemangels schon frühzeitig Nachwuchs für sich zu gewinnen, wie der Aufsichtsratsvorsitzende der IdeenExpo GmbH, Volker Schmidt, vor dem Start betonte.

Im vergangenen Jahr hatte nur eine digitale Version der Jugendmesse stattfinden können, zum letzten Live-Event vor der Pandemie 2019 kamen rund 360.000 Jugendliche. Kostenlose Konzerte - etwa von Jan Delay - und Auftritte von Social-Media-Stars wie Rewinside sollen die Mädchen und Jungen auf das Gelände locken.