Halle - Im Fall der männlichen Leiche, die am Dienstag nahe der Straßenbahnschienen in Halle-Kröllwitz gefunden wurde, hat die Polizei noch keine Erkenntnisse über die Identität des Toten. Auch die Todesursache sei bislang noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Ermittlungen dazu liefen noch. Am Dienstag war die Leiche eines älteren Mannes im Bereich einer Grünfläche nahe der Straßenbahnschienen gefunden worden.