Dresden - Ein Vorantreiben der Digitalisierung hat der Leiter des Ifo-Instituts in Dresden, Joachim Ragnitz, gefordert, um so dem Fachkräftemangel zu begegnen. „Wenn Arbeitskräfte fehlen, erhöht dies den Anreiz, für einen klügeren Einsatz der noch vorhandenen Arbeitskräfte zu sorgen“, so Ragnitz in einer Veröffentlichung des Instituts.

Durch Digitalisierung könne die Produktivität erhöht werden, wodurch der Wohlstand auch bei zurückgehender Zahl von Erwerbstätigen gesichert werden könne. „Die Politik sollte deswegen ein viel stärkeres Augenmerk darauf legen, die Digitalisierung in Staat und Wirtschaft voranzubringen“, forderte Ragnitz.