Hamburg - Bei der deutschen Tochter des dänischen Windanlagenherstellers Vestas haben 92 Prozent der IG-Metall-Mitglieder für den vor einer Woche abgeschlossenen Haustarifvertrag gestimmt. „Damit treten die tariflichen Vereinbarungen zu Entgeltsteigerungen, Inflationsausgleichprämie, Altersteilzeit sowie einer neuen Entgeltstruktur für die Servicetechniker in Kraft“, teilte die Gewerkschaft am Freitag in Hamburg mit. „Der Streik, der mit 123 Streiktagen einer der längsten in der Geschichte der IG Metall war, ist damit formal beendet.“

„Die große Zustimmung zu dem Verhandlungsergebnis werten wir als einen Vertrauensbeweis in diese außergewöhnliche Tarif- und Streikbewegung“, sagte der Rendsburger Geschäftsführer der IG Metall, Martin Bitter, als Verhandlungsführer. „Jetzt haben wir eine gute Startbasis für die Weiterentwicklung tariflicher Standards bei Vestas.“

Bei der Vestas Deutschland GmbH (Hamburg) arbeiten nach Angaben der IG Metall rund 1700 Menschen, davon 700 als Monteure. Der Konflikt bei Vestas hatte für die Gewerkschaft eine Pilotfunktion. Die Gewerkschaft beklagt seit langem, dass zwar viele Zulieferer wie Maschinenbauer dem Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie unterliegen. Bei Herstellern und im Servicebereich habe sich die Windbranche aber verbindlichen tariflichen Regeln bisher weitgehend verweigert.