Bremen/Celle - Niedersachsens IG-Metall-Chef Thorsten Gröger warnt vor der Entwicklung in der AfD und will den Protest gegen den bevorstehenden Landesparteitag unterstützen. „Wir werden in Celle laut und wirkungsvoll unsere Meinung äußern, aber zu einem friedlichen Protest aufrufen“, sagte Gröger im Interview dem Bremer „Weser-Kurier“ (Mittwoch). Es bestehe zwar die Gefahr, dass dem Parteitag so deutlich mehr Aufmerksamkeit zukomme, es sei aber wichtig, klare Kante gegen Rechtsextremismus zu zeigen.

Die AfD plant ihren Landesparteitag am 19. und 20. August in Celle. Gröger zufolge ist auf dem Bundesparteitag zur Europawahl zuletzt deutlich geworden, dass die Partei rechtsextrem ist. „Die AfD setzt auf die nationale Karte und mit ihren Äußerungen auf Ausgrenzung“, sagte Gröger. Für ihn sei es eine Illusion zu glauben, dass ein angeblich weniger radikaler Landesverband die Entwicklungen noch aufhalten könne.