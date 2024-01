Hannover - Die IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hat mit Blick auf die Europawahl im Juni vor den wirtschaftlichen Auswirkungen eines weiteren Rechtsrucks gewarnt. Rechtspopulisten verschärften wegen des vergifteten gesellschaftlichen Klimas auch das Standortrisiko, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger am Mittwoch. „Da müssen wir uns auch in Deutschland nichts vormachen. Wer ausländische Fachkräfte durch Rassismus verschreckt, gefährdet zugleich hierzulande Standortinvestitionen in die Zukunft.“ Das treffe die „Handwerksbude ums Eck“ ebenso wie die IT-Branche.

Es müsse jedem klar sein, dass eine Stimme für Rechtsextremisten zugleich ein Risiko für den eigenen Arbeitsplatz und die eigene Zukunft bedeuteten, sagte Gröger. „Immer häufiger gerät der europäische Gedanke ins Hintertreffen und wird nationalen Gebaren geopfert - das halte ich für eine bedrohliche Entwicklung.“