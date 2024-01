Leipzig - Aufgrund des Fachkräftemangels hat die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (IHK) für die Gewinnung von Auszubildenden aus Vietnam geworben. Die demografische Entwicklung und ein gesättigter Arbeitsmarkt verschärften den Fachkräftemangel in Sachsen und Deutschland rasant, teilte die Kammer am Dienstag in Anwesenheit von Wirtschaftsvertretern und des vietnamesischen Botschafters in Leipzig mit.

Demnach gaben im letzten Fachkräftemonitoring der Sächsischen IHKs und Handwerkskammern rund 77 Prozent der teilnehmenden Unternehmen an, offene Stellen aus Mangel an Bewerbungen nicht besetzen zu können. Der Bedarf sei aktuell vor allem bei Facharbeitern und Gesellen sehr hoch.

„Schon ab den 1970er Jahren kamen vietnamesische Arbeitskräfte nach Deutschland und unterstützten die Wirtschaft tatkräftig“, sagte der Präsident der IHK zu Leipzig, Kristian Kirpal. Es sei also naheliegend, an die guten Erfahrungen der Vergangenheit - speziell in Ostdeutschland - anzuknüpfen. Hierfür brauche es jedoch eine Willkommenskultur in der Gesellschaft. Zudem bräuchten Unternehmen finanzielle und rechtliche Unterstützung.

Der Agentur für Arbeit zufolge gehen Sachsen bis 2030 fast 180.000 Menschen im erwerbstätigen Alter verloren, weil mehr Beschäftigte in den Ruhestand gehen als Junge ins Arbeitsleben starten. Der Bedarf an Arbeitskräften werde in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Dieses Problem kann der IHK zufolge nicht nur mit ausländischen Fachkräften gelöst werden. Ohne sie könne der Freistaat in den nächsten Jahren jedoch kein wirtschaftliches Wachstum generieren.