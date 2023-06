Zwei Reisegäste warten an einem Bahnhof am Gleis.

Suhl - In Südthüringen hat in den vergangenen drei Jahren nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) jeder achte Tourismusbetrieb aufgegeben. Die Corona-Lockdowns und die Kostenexplosion infolge des russischen Kriegs in der Ukraine hätten die Südthüringer Tourismuswirtschaft verwundbar gemacht, teilte die IHK am Freitag bei der Vorstellung ihrer aktuellen Saisonumfrage für die Branche mit.

Demnach sind seit 2019/2020 zwölf Prozent der Unternehmen verschwunden. Die Kunden kämen nur langsam zurück. Umsatzsteigerungen verbuche nur die Reisebranche, die Urlaubserlebnisse abseits des Thüringer Waldes verkaufe, hieß es. Doch hier wie dort herrschten Geldsorgen. 60 Prozent der befragten Gastronomen beabsichtigten, mit weiteren Preiserhöhungen den Kostenanstieg aufzufangen. In der Beherbergungsbranche plane jedes zweite Unternehmen, die Preise anzuheben.