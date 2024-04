Erfurt - Jungen Leuten aus der Mongolei soll eine Berufsausbildung in Thüringen ermöglicht werden. Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung sei jetzt unterzeichnet worden, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt am Montag mit. In der ersten Aprilhälfte sei eine Delegation der Kammer in der Mongolei, in Kasachstan und Kirgisistan unterwegs gewesen. Mit der Mongolei sei die Gründung eines beruflichen Orientierungsprojekts im Zeitraum von September 2024 bis Juli 2025 vereinbart worden.

Mongolische Schüler sollen in ihren Schulen verschiedene Berufsfelder in Thüringen kennenlernen und bei Interesse eine individuelle Beratung über Ausbildungsmöglichkeiten erhalten, erklärte die IHK. Auch in Vietnam ist Thüringen aktiv - dort wurden bereits junge Leute für eine Ausbildung im Freistaat gewonnen.