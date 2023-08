Suhl - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen warnt Unternehmen vor einer Betrugsmasche, bei der angeblich im Namen der EU-Kommission Rechnungen verschickt werden. In den per Post versandten Briefen würden Unternehmen aufgefordert, eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von mehr als 400 Euro zu überweisen, teilte die IHK am Dienstag mit. Die Rechnungen würden angeblich im Auftrag der EU-Kommission, des Europäischen Justizportals oder der Generaldirektion Justiz und Verbraucher verschickt. Es gehe dabei um Bescheide mit der Zahlungsaufforderung zur „Einrichtung und Verknüpfung von Unternehmensdatensätzen“. Die IHK rät betroffenen Unternehmen, die Briefe zu ignorieren.