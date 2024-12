Berlin - Ermittler haben einen Mann in Berlin-Wedding (Mitte) festgenommen, der mit illegaler Pyrotechnik gehandelt haben soll. Der 25-Jährige soll die Feuerwerkskörper auf einem speziell dafür eingerichteten Account in einem sozialen Netzwerk angeboten haben, wie die Polizei Berlin mitteilte.

Polizisten fanden demnach bei einer Wohnungsdurchsuchung unter anderem mehrere Kugelbomben und Bühnenfeuerwerkskörper. Fachleute beschlagnahmten die Pyrotechnik. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Sprengstoffgesetz.

Die Bundespolizei warnte vor illegalem Feuerwerk, das gerne aus dem Ausland mitgebracht wird und häufig viel stärker ist als die in Deutschland erlaubten Böller und Raketen. Der offizielle Verkauf von Feuerwerk findet in Deutschland nur an den letzten drei Tagen des Jahres statt, also ab dem 29. Dezember. Da der diesmal auf einen Sonntag fällt, begann der Verkauf schon heute.