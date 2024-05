Illegales Autorennen? Polizei stoppt Raser in Bremerhaven

Bremerhaven - Mehrere Autofahrer haben sich in der Bremerhavener Innenstadt mutmaßlich ein illegales Rennen geliefert. Einer zivilen Streifenwagenbesatzung gelang es am späten Samstagabend, ein Auto zu stoppen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Führerschein des 21-jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt. Ein weiteres Fahrzeug konnte nach einer sofort eingeleiteten Fahndung mithilfe von weiteren Beamten ausfindig gemacht werden. Die anderen Fahrer entkamen mit ihren Autos.

Insgesamt seien fünf bis sechs hochmotorisierte Pkw deutlich schneller als die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Dabei seien sie durch mehrfache schnelle Spurwechsel und gegenseitiges Überholen aufgefallen. Zwei Fahrzeuge hätten Geschwindigkeiten von geschätzt mehr als 100 Kilometern pro Stunde erreicht. Die Polizei ermittelt wegen des mutmaßlichen Fahrens eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und sucht nach Zeugen.