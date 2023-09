Berlin - Im Fall eines bekannten Youtubers kommt es am Donnerstag (12.00 Uhr) in Berlin zu einem Prozess wegen illegalen Glücksspielen. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, an verbotenen Online-Casino-Glücksspielen teilgenommen und in einigen Fällen auf seinen Youtube-Kanälen auch Werbung dafür gemacht zu haben. 51 Taten in der Zeit von Oktober 2021 bis Mai 2022 seien angeklagt. Zum Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten kommt es, weil der Mann Einspruch gegen einen zunächst erlassenen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 480.000 Euro eingelegt hatte.

Die Strafe hatte das Gericht nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf 120 Tagessätze zu je 4000 Euro festgelegt. Grundlage für die Höhe eines Tagessatzes seien eigene Äußerungen des Youtubers über sein Einkommen gewesen, hieß es weiter. Der 25-Jährige warb 2022 für eine Erotikmesse und andere Produkte. Für den Prozess ist bislang ein Verhandlungstag vorgesehen.