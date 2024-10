Alljährlich werden einige Parks und Gärten in Deutschland im Advent zu Glitzerwelten. Licht und Musik machen auch den agra-Park Markkleeberg zum Christmas Garden - in der Dunkelheit.

Markkleeberg - Warmes Licht und schimmernde Farben machen den im 19. Jahrhundert angelegten Herfurth'schen Landschaftspark in Markkleeberg nach erfolgreicher Premiere 2023 in diesem Advent erneut zum Christmas Garden Leipzig. Für die zweite Ausgabe vom 26. November bis zum 5. Januar 2025 kündigten die Veranstalter insgesamt 30 Installationen an, die mit Einbruch der Dunkelheit den heutigen agra-Park in „ein zauberhaftes Glitzermeer“ mit funkelnden Attraktionen verwandeln.

Lesungen mit Anna Thalbach und Mieze

Der circa zwei Kilometer lange audiovisuelle Rundgang führt nach Angaben der Christmas Garden Deutschland GmbH vom über 2.000 Quadratmeter-Lichtermeer über eine Wunschbrücke bis zum Wishing Tree. Dazwischen tanzen Lichtflocken über den Boden, es gibt funkelnde Kuschelbären und Waldtiere im Unterholz, Farbenballett und Wassermärchen sowie einen See der Weisheit mit schimmernden Lotusblüten. Im Dezember sind in dem Ambiente Lesungen mit Schauspielerin Anna Thalbach sowie Sängerin Mieze, Frontfrau der Berliner Elektropopband MIA, geplant.

Leipzig gehört zu den aktuell 15 Christmas Garden-Stätten in Europa, beim ersten Mal ließen sich 85.000 Menschen verzaubern. In Deutschland glitzern neben dem Park von Schloss Pillnitz in Dresden auch der Botanische Garten Berlin, die Stuttgarter Wilhelma, die Festung Ehrenbreitstein Koblenz, die Insel Mainau sowie Areale der Zoos in Augsburg, Berlin, Hamburg, Hannover und Karlsruhe.