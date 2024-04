Halle - Im Prozess gegen Björn Höcke wegen eines Nazi-Spruchs hat der AfD-Politiker an diesem Dienstag die Chance, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Sein Mandant werde sich im Laufe des Prozesses äußern und auch Fragen der Staatsanwaltschaft beantworten, hatte einer von Höckes Verteidigern am ersten Hauptverhandlungstag am vergangenen Donnerstag in Halle angekündigt. Am Verhandlungstag am Dienstag ist Zeit für eine Stellungnahme von Höcke vorgesehen.

Die Staatsanwaltschaft wirft Thüringens AfD-Chef vor, in einer Rede wissentlich eine Parole der Sturmabteilung (SA) der NSDAP verwendet zu haben. Das Strafmaß in so einem Fall liegt zwischen einer Geldstraße und drei Jahren Freiheitsstrafe. Noch bevor die Staatsanwaltschaft die Anklage am vergangenen Donnerstag verlesen konnte, hatten Höckes Anwälte mehrere Anträge und Beschwerden gestellt. Dadurch kam es zu erheblichen Verzögerungen.