Der Spendenrat zieht eine Zwischenbilanz für die ersten neun Monate des Jahres 2025. In den norddeutschen Bundesländern geht die Zahl der Spender zurück. Wie viel Geld geben die Menschen im Schnitt?

Hamburg - In Norddeutschland ist in diesem Jahr bislang deutlich weniger gespendet worden als in der Vergangenheit. Laut dem Deutschen Spendenrat wurden in den ersten neun Monaten des Jahres in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern 442,5 Millionen Euro gespendet. Das waren etwa elf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (499,7 Millionen Euro).

Rückläufig sind auch die Zahl der Spender und die Geldsummen. Gab es im vergangenen Jahr noch 2,4 Millionen Spender, so waren es von Januar bis September nun nur 2,2 Millionen. Die Durchschnittssumme pro Spende sank von 35,00 auf 34,00 Euro. Jeder Spender im Norden gab bislang im Schnitt sechsmal Geld.

Deutschlandweit wurde in den ersten neun Monaten insgesamt 2,8 Milliarden Euro gespendet. Das sind 14 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des Deutschen Spendenrates.