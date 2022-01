Pandemie Im Vergleich zur Vorwoche: Leichter Rückgang der Impfquote

Rund 610.000 Dosen Impfstoff gegen das Coronavirus wurden am Mittwoch in Deutschland verabreicht, in der Woche zuvor waren es 864.000. Damit sind inzwischen 62,6 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft.