In Lützen im Burgenlandkreis bricht in einem Imbiss ein Feuer aus. Verletzt wird niemand, dafür gibt es einen hohen Sachschaden.

Lützen - Ein Brand in der Küche eines Imbisses hat in Lützen (Burgenlandkreis) laut einer ersten Schätzung einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Das Feuer brach am Mittwochabend in dem Lokal im Erdgeschoss eines Hauses aus, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Bewohner wurden von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet. Sie blieben unverletzt. Eine Wohnung in dem Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt nach der Brandursache in alle Richtungen, sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften im Einsatz.