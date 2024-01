Immer mehr Jagdberechtigte in Brandenburg

Michendorf - Die Zahl der Jagdscheinbesitzer in Brandenburg ist im vergangenen Jahr angestiegen. 2023 seien knapp 14.000 Jäger im Besitz eines Jagdscheins gewesen, teilte der Deutsche Jagdverband am Montag mit. Im Jahr davor waren es demnach etwa 200 Menschen weniger. „Das Interesse am Jagdschein ist und bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Insbesondere die Prüfungsanmeldungen im laufenden Jahr bestätigen dies bereits jetzt“, sagte Dirk Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes Brandenburg. Gründe für den Anstieg nannte der Verband nicht. Die Jägerprüfung umfasst eine Schießprüfung sowie eine schriftliche und eine mündliche Prüfung.

Bundesweit gibt es nach Angaben des Jagdverbandes rund 436.000 Jägerinnen und Jäger. Das seien knapp 36 Prozent mehr als vor drei Jahrzehnten. Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt Mecklenburg-Vorpommern bei der Zahl der Jagdscheininhaber vorn: Dort gibt es 10 Waidmänner und -frauen pro 1000 Einwohner. Auf Platz zwei liegt Schleswig-Holstein (8), danach kommt Niedersachsen (7).