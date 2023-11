Dresden - Immer mehr Laufkäferarten in Sachsen sterben aus oder sind vom Aussterben bedroht. Das geht aus der aktuellen Roten Liste der Laufkäfer hervorgeht, die das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Mittwoch veröffentlichte.

Demnach werden von 411 der in Sachsen beheimateten und ehemals zur heimischen Fauna gehörende Arten 255 als gefährdet, ausgestorben oder verschollen eingestuft. Das entspricht 62 Prozent der Arten. Verglichen mit der Roten Liste von 2009 entspreche das einem Anstieg um 20,1 Punkte, hieß es.

Besorgniserregend sei vor allem die starke Zunahme der vom Aussterben bedrohten und stark gefährdeten Arten. Während 2009 noch 61 Arten (15,2 Prozent) als vom Aussterben bedroht oder stark gefährdet eingestuft wurden, seien es jetzt 109 Arten (26,5 Prozent).

Laufkäfer gehören zu den Artengruppen, mit denen sich wegen ihrer empfindlichen Reaktionen Umweltveränderungen gut dokumentiert lassen. Zu ihnen gehören etwa der Große Puppenräuber, eine baumschädigende Schmetterlingsart, sowie der Lederlaufkäfer, einer der größten heimischen Laufkäfer mit einer Länge von bis zu 4 Zentimetern.

In den vergangenen Jahren seien durch klimatische Veränderungen bedingt Arten aus dem Süden zugewandert, während kälteverträgliche und feuchtigkeitsliebende Arten zurückgingen. Durch den Mangel an Regen der vergangenen Jahren habe sich die Situation der Laufkäferarten in Mooren, Sümpfen und Uferbereichen verschärft. In der Agrarlandschaft vorkommende Arten würden durch Düngung und Pflanzenschutzmitteln gefährdet.