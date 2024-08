Bauarbeiter erleben derzeit auf einer Baustelle in Dresden-Laubegast immer wieder eine böse Überraschung: Wenn sie zur Arbeit kommen, ist Material gestohlen oder zerstört.

Auf einer Großbaustelle in Dresden schlagen immer wieder Diebe zu.

Dresden - Auf einer Dresdner Großbaustelle im Stadtteil Laubegast gibt es immer wieder folgenreiche Diebstähle. „Es wurden neu verlegte und verschüttete Kabel wieder ausgegraben, gekappt und gestohlen“, teilte die Stadtverwaltung mit, die dort mehrere Straßen saniert. Anwohner wurden gebeten, bei verdächtigen Geräuschen oder Beobachtungen auf der Baustelle die Polizei zu verständigen. Über die Höhe des Schadens wurde zunächst nichts bekannt.

Besonders kritisch sei der jüngste Vorfall, hieß es weiter. An der provisorischen Beleuchtungsanlage auf der Wehlener Straße zwischen Marienberger Straße und Alttolkewitz hätten Diebe die Freiluftleitungen der Anlage gekappt. Die Reparatur nehme einige Tage in Anspruch, denn zur Wiederherstellung der Kabel sei ein Steigerfahrzeug - also ein Fahrzeug mit Hubbühne - nötig. Der Untergrund sei aber gerade wegen der Leitungsarbeiten aufgegraben.

Teile der Wehlener Straße, Österreicher Straße und der Straße Alttolkewitz sollen noch bis Ende 2025 umfassend saniert werden. Damit werden zugleich Schäden beseitigt, die auf das Elbehochwasser von 2013 zurückgehen. Damals standen die betroffenen Straßenabschnitte unter Wasser.