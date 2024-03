Weimar - Wer sich schon immer vom heimischen Sofa aus einen Eindruck von Goethes Privatbibliothek verschaffen wollte, hat nun die Gelegenheit: Die Klassik Stiftung Weimar hat schwer zugängliche Räume in ihren Stätten so in 3D erfasst, dass sie digital zu besuchen sind. Das teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Neben der Privatbibliothek des Dichters Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) im Goethe-Nationalmuseum werde so auch der Bibliotheksturm der Herzogin Anna Amalia Bibliothek mit seiner imposanten Wendeltreppe barrierefrei erlebbar.

Auch die im Turm untergebrachte Militärbibliothek des Großherzogs Carl August (1757-1828) kann so erkundet werden. Denn: „Digitalisierte Bände der Militärbibliothek und der Privatbibliothek Goethes können an den exakten Positionen, die den aktuellen Forschungsstand zur historischen Aufstellung widerspiegeln, in die digitale Präsentation eingebunden und im Volltext betrachtet werden.“ Später sollen so auch weitere Räume, Bücher und Objekte als 3D-Modelle auf der Plattform zu finden sein. Die Links dafür sind auf der Website der Klassik Stiftung zu finden.