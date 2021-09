In Augsburg nur noch jede vierte Stimme für die CSU

Augsburg - Im Wahlkreis Augsburg-Stadt hat die CSU bei den Zweitstimmen nur noch jede vierte Stimme für sich verbuchen können. Die Christsozialen kamen bei der Bundestagswahl am Sonntag auf 25,4 Prozent (minus 6,5 Prozentpunkte). Dahinter lagen in Bayerns drittgrößter Stadt SPD und Grüne dicht beieinander. Die SPD kam bei den Zweitstimmen auf 19,2 Prozent (plus 3,3 Punkte), die Grünen auf 19 Prozent (plus 6,7 Punkte). Zum Wahlkreis Augsburg-Stadt zählt neben Augsburg selbst auch die benachbarte Stadt Königsbrunn aus dem Landkreis Augsburg.