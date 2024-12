Ein bedeckter Himmel und leicht stürmische Böen - so wird das Wetter in Berlin. Mit welchen Temperaturen ist zu rechnen?

In Berlin und Brandenburg wird es wolkig und windig

In Berlin und Brandenburg bleibt der Himmel eher bedeckt. (Symbolbild)

Berlin - Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich auf viel Wind und Temperaturen bis zwölf Grad Celsius einstellen. Der Himmel bleibe im Laufe des Tages bedeckt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An einigen Orten sei mit etwas Regen sowie mit stürmischen Böen zu rechnen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu neun Grad. Der Wind lasse nach.

Der Himmel bleibe am Dienstag zwar weiterhin stark bewölkt, hieß es weiter. Mit Regen sei weitestgehend jedoch nicht mehr zu rechnen. Die Höchsttemperatur liege bei bis zu zehn Grad und ab dem Nachmittag nehme der Wind immer weiter ab. Die Temperatur sinke in der Nacht zum Mittwoch auf um die sechs Grad, vereinzelt gebe es Regen.