Görlitz - Fahnder in Ostsachsen haben auf der Autobahn Dresden-Görlitz ein Stunden zuvor in Frankreich als gestohlen gemeldetes Auto gestoppt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs kurz vor der Grenze zu Polen am Freitag stellte sich heraus, dass es europaweit ausgeschrieben war, wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte. Der Pkw wurde sichergestellt, ein Drogentest bei dem Fahrer war positiv. Der 20-Jährige muss sich den Angaben nach wegen Hehlerei, Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.